أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية السيدة / مارتا لوسيا راميريز.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية في كولومبيا
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية السيدة / مارتا لوسيا راميريز.
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