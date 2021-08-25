وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية في كولومبيا

المناطق_واس

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية السيدة / مارتا لوسيا راميريز.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.