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وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية في كولومبيا

وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية في كولومبيا
http://almnatiq.net/?p=1016923
المناطق_واس

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية السيدة / مارتا لوسيا راميريز.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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