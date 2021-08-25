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بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري

بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=1016926
المناطق - عسير:

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب اليوم جلسة طارئة لمناقشة خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية حول مشاركة المجالس البلدية في دعم القطاع البلدي لمعالجة التشوه البصري، والذي تنفذه الوزارة بكافة قطاعاتها على مستوى المملكة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب عوض فرحان الوادعي ، أن المجلس ناقش خلال الاجتماع الخطة ومراحل تنفيذها خلال تسعين يومًا؛ بهدف تحسين المظهر الحضري للمحافظة، واضاف أنه تم توزيع العمل بين الأعضاء لرصد الملاحظات وتصويرها بواقع (30) موقعًا أسبوعيًّا لكل عضو بالمجلس، ورفعها عبر برنامج راصد الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

واضاف أنه تم اشراك أصدقاء المجلس البلدي وتمكين المتطوعين من المساهمة في تنفيذ المشروع في المواقع التي حددت كمرحلة اولى في مختلف انحاء المحافظة وقال الوادعي أن الخطة تركز في مرحلتها الاولى، على عناصر التشوه البصري والمتمثلة في حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة والنظافة العامة وحواجز الحفر.

واشار أن المجلس استعرض مع رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض بن سعيد ال سياف خلال عرض مرئي جهود البلدية وخطتها في معالجة التشوهات البصرية خلال الفترة الماضية واثنى المجلس على النسب العالية التي حققتها البلدية في تنفيذ الخطة بهدف تحسين المشهد الحضري والرقي بجودة الحياة وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العام.

ودعا الوادعي الى ضرورة مشاركة الجميع في القضاء على التشوهات البصرية من خلال التعاون مع البلدية وبث ثقافة تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

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