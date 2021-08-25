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شرطة الرياض تتخذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفظت على رجل أمن في محاولة لمنعه تطبيق الإجراءات الاحترازية

شرطة الرياض تتخذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفظت على رجل أمن في محاولة لمنعه تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1016933
المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ونشرها لذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

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