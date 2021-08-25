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الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة
http://almnatiq.net/?p=1016936
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عبّاس بافقيه وعدداً من مسؤولي الهيئة.
واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال إلى شرح من معالي محافظ الهيئة حول الأهداف الاستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها.
ونوه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تنظيم استخدام عقارات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، وحمايتها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.

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