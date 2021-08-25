تأهيل الملز بالرياض ينفذ ورشة عمل بعنوان” الإضطرابات الحسية”

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نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بحي الملز التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس ورشة عمل بعنوان “الإضطرابات الحسية وتأثيرها على حياة الانسان “بحضور “40”متدربة

تطرقت الورشة الى عدة محاور اهمها تعريف الإضطرابات الحسية ، والإضطرابات الحسية لدى الأشخاص العاديين وكبار السن والموهوبين والتوحديون ، ولدى ذوي الاعاقة ، ومقياس الإضطرابات الحسية والخطط العلاجية والادوات الحسية وغرف السنوزولين .

و يهدف المركز من خلال تنظيم هذه البرامج التدريبية واللقاءات والزيارات إلى اكساب الموظفات الخبرات والمهارات اللازمة لتطوير اداءهن والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشمولات بالرعاية من ذوات الإعاقة.