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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم ببيع كائنات فطرية برية في منطقة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم ببيع كائنات فطرية برية في منطقة الرياض

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم ببيع كائنات فطرية برية في منطقة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم ببيع كائنات فطرية برية في منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1016946
المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة, وهما مواطن ومقيم من الجنسية البنغلادشية بحوزتهم 500 طائر “دخّل” معد للبيع في مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي،جرى ضبط المخالفَين وتحريز المضبوطات وتطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.
وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة عرض أو بيع الكائنات الفطرية البرية المصيدة غرامة تبلغ 20 ألف ريال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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