احدث الأخبار

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة ينبع
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم ببيع كائنات فطرية برية في منطقة الرياض
أبرز المواد
 تأهيل الملز بالرياض ينفذ ورشة عمل بعنوان” الإضطرابات الحسية”
أبرز المواد
 المملكة تُعلن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بـ4 مليارات ريال
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تتخذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفظت على رجل أمن في محاولة لمنعه تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية في كولومبيا
أبرز المواد
 بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 أمير عسير يتابع نسب الإنجاز في خطة العودة الآمنة للمدارس
أبرز المواد
 مرور الطائف: إغلاق طريق المطار جزئيًا من جسر الصيانة باتجاه الشمال
أبرز المواد
 مساعد مدير هلال الجوف يقوم بجولة في محافظة القريات
أبرز المواد
 أبناء “إخاء” يزورون مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة ينبع

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة ينبع

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم ببيع كائنات فطرية برية في منطقة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم ببيع كائنات فطرية برية في منطقة الرياض

أبرز المواد
تأهيل الملز بالرياض ينفذ ورشة عمل بعنوان” الإضطرابات الحسية”

تأهيل الملز بالرياض ينفذ ورشة عمل بعنوان” الإضطرابات الحسية”

أبرز المواد
المملكة تُعلن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بـ4 مليارات ريال

المملكة تُعلن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بـ4 مليارات ريال

أبرز المواد

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة ينبع

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة ينبع
http://almnatiq.net/?p=1016949
المناطق_واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة ينبع.

وجاء نص البيان :

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وكان بندر بن حامد بن محمد العلواني – سعودي الجنسية – قد اقدم على قتل محمد ناصر عثمان الحربي – يمني الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه ، ما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيِّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني  بندر بن حامد بن محمد العلواني, اليوم الأربعاء 17 / 1 / 1443 هـ بسجن محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وأعلنت ووزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم.

كما حذّرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

روابط ذات صلة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم ببيع كائنات فطرية برية في منطقة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم ببيع كائنات فطرية برية في منطقة الرياض
تأهيل الملز بالرياض ينفذ ورشة عمل بعنوان” الإضطرابات الحسية”

تأهيل الملز بالرياض ينفذ ورشة عمل بعنوان” الإضطرابات الحسية”
المملكة تُعلن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بـ4 مليارات ريال

المملكة تُعلن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بـ4 مليارات ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*