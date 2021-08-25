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أمير الجوف يدشّن مهرجان التمر والعسل في دومة الجندل السبت المقبل

أمير الجوف يدشّن مهرجان التمر والعسل في دومة الجندل السبت المقبل
http://almnatiq.net/?p=1016958
المناطق_واس

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، السبت المقبل فعاليات مهرجان التمر والعسل في محافظة دومة الجندل، بتنظيم من أمانة منطقة الجوف في مدينة المعارض بالمحافظة، إذ يستهدف دعم المزارعين وتنشيط الحراك الاقتصادي في المنطقة وإبراز منتجاتها الزراعية وما تتميز به من ميزات تنافسية.
من جانبه أعرب محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط عن شكره لسمو أمير المنطقة، على اهتمامه بجميع الفعاليات التي تحتضنها محافظة دومة الجندل وباقي مدن ومحافظات المنطقة.
من ناحيته أوضح أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الأمانة حرصت أن يكون المهرجان هذا العام متوافقا مع موعد نضوج التمر في مركز المعارض بمحافظة دومة الجندل، الذي اُعتمد بعد العرض على سمو أمير المنطقة، لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان يأتي امتداداً للنجاحات التي حظيت بها مهرجانات التمور في الأعوام الماضية، ومهرجان العسل في نسخته الأولى العام المنصرم، والتي تعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات زراعية وسياحية واستثمارية.
وأضاف الشرعان أن المهرجان يحتوي على خيمة التسوق التي تضم أركان وأجنحة المزارعين المشاركين، وكذلك أركان الأسر المنتجة والحرف اليدوية، ومنطقة الألعاب وركن الرسم للأطفال، إلى جانب منطقة عربات “الفود ترك”، كما يتضمن المهرجان مسابقات وجوائز قيمة.
وأشار أمين المنطقة إلى انتهاء الاستعدادات لانطلاقة المهرجان، مؤكدا حرص الأمانة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال المهرجان، وتوفير كل الخدمات للمشاركين والزوار، وتحقيق أهداف المهرجان في تنشيط الحراك الاقتصادي والسياحي بالمنطقة.

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