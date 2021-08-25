أمير نجران يعزي محافظ شرورة في وفاة والده

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قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه لمحافظ شرورة المكلّف موفق بن عبدالهادي العنزي في وفاة والده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم، سائلاً الله أن يتغمد المتوفي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

فيما عبّر العنزي عن شكره لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه من كل مكروه.