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بتنظيم مجلس شؤون الأسرة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه

بتنظيم مجلس شؤون الأسرة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه

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بتنظيم مجلس شؤون الأسرة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه

بتنظيم مجلس شؤون الأسرة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه
http://almnatiq.net/?p=1016964
المناطق_ الرياض

عقد مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورشة عمل بعنوان ” دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي” صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 محرم الجاري في العاصمة الرياض بهدف بناء برامج توعوية موجهة لكافة أفراد الأسرة.
استعرضت الورشة خطة العمل التي تحتوي على ثلاث مسارات رئيسية شملت تدريب العاملين في المجال البيئي والتثقيف المجتمعي والشراكات مع الجهات ذات العلاقة لبناء برامج توعوية وتثقيفية تستهدف كافة أفراد الأسرة يتم تنفيذها على مدار 30 شهراً كذلك تطرقت في أحد محاورها إلى مبادرتي سمو ولي العهد السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
كانت أولى موضوعات ورشة العمل بعنوان “تعريف الأسرة بالغطاء النباتي” وأهمية دوره في البيئة من توازن بيئي وخفض التلوث بالإضافة إلى العوامل الإيجابية التي تنعكس على الإنسان والمجتمع ثم تعرف الحضور في المحور الثاني على مكونات الخطة التشغيلية للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتدريب والتثقيف التي تنطلق من خطة الرؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
ناقش الحضور في المحور الثالث البرنامج التثقيفي للأسرة في تنمية الغطاء النباتي والجهود الوطنية للمحافظة عليه التي أنشأتها الدولة والتشريعات المصاحبة كذلك المقارنة بين الفترة التي سبقت إعلان خطة الرؤية المستقبلية 2030 وما بعدها من الإنجازات المسجلة.
ثم اختتمت ورشة العمل بالورقة الرابعة التي استعرضت الواجبات على الفرد والمجتمع تجاه البيئة والنباتات مع الإشارة إلى دور الأسر في توعية أبناءها والمساهمة في إيصال الرسائل التوعوية.

بدورها أكدت المساعد التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة هيله المكيرش أن هذه الورشة تأتي متوافقة مع مسارات عمل المجلس المتعلقة بتوعية وتمكين الأسرة السعودية مؤكدة على الاهتمام والعناية التي توليها القيادة الرشيدة – حفظها الله – للأسرة وتوفير كل الإمكانيات لدعم عمل المجلس بالتنسيق مع القطاعات المعنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات خطة الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 ذات الصلة بتعزيز مكانة الأسرة وتمكين أفرادها على كافة المستويات معربة عن سعادتها بهذا التفاعل الذي شهدته الورشة الأمر الذي يساعد على تحقيق المخرجات التي تستهدفها خطة البرنامج.
من جانبه قال الدكتور محمد النصار – مستشار مركز التدريب بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر – أن هذه الورشة تنعقد مع مجلس شؤون الأسرة بصفته واحد من الشركاء الرئيسين للمركز في تنفيذ برنامج مخصص للأسرة السعودية تجاه الغطاء النباتي وأهمية الحفاظ عليه وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع.

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