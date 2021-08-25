«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار وزخات برد على 5 مناطق

المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة الخميس، تؤدي إلى تدفق السيول وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الخميس، إن الفرصة تكون مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.