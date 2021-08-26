محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف

المناطق_فايز السميري

استقبل محافظ أملج نايف المريخي في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير تحلية أملج المكلف المهندس محمد شحاته محمود.

وفي بداية الاستقبال عبر محافظ أملج عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله، منوها بما تحظى به مؤسسة تحلية المياه المالحة بالمملكة من دعم واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله-، ومتابعة سمو أمير المنطقة لها كبير الأثر في هذا المجال وكافة المجالات الأخرى.

من جانبه أعرب المهندس محمد عن شكره وتقديره لمحافظ أملج على توجيهاته وعلى حسن استقباله.

حضر اللقاء وكيل محافظ أملج الأستاذ مسعود مسلم الجهني.

ومدير مكتب مدير وحدة إنتاج املج و ممثل العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في تحلية املج الأستاذ/ خالد مبارك الصيدلاني.