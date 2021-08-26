محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد ال سعود محافظ حفرالباطن في مكتبه اليوم، المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون مهدي بن سعد المزارقة، بمناسبة زيارته للمحافظة بعد تعيينه في منصبه بحضور مشرف مركز تلفزيون حفرالباطن فهد المحيميد واعضاء القناة بالمحافظة .

وأكد سموه خلال اللقاء على ضرورة التوسع في التقارير التلفزيونية عن المحافظة ومراكزها ، بتسليط الضوء على تاريخ ومقومات المحافظة والخطط التنموية التي تشهدها في ظل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -.