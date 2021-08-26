احدث الأخبار

محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون
أبرز المواد
 محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار وزخات برد على 5 مناطق
أبرز المواد
 انفجار صاروخ باليستي أثناء محاولة ميليشيات الحوثي إطلاقه من صنعاء
أبرز المواد
 إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر للإسهام في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تطلق مبادرة المجموعات الاستشارية لتمكين قطاع تقنية المعلومات
أبرز المواد
 ولي العهد يبعث رسالة خطية لسمو ولي عهد دولة الكويت
أبرز المواد
 بتنظيم مجلس شؤون الأسرة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه
أبرز المواد
 أمير نجران يعزي محافظ شرورة في وفاة والده
أبرز المواد
 أمير الجوف يدشّن مهرجان التمر والعسل في دومة الجندل السبت المقبل
أبرز المواد
 مدير عام الدفاع المدني يقف على سير العمل بمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل
أبرز المواد
 ” هيئة الترفيه” وصندوق التنمية السياحي يوقّعان مذكرة تفاهم لدعم نمو القطاع الخاص
أبرز المواد
محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

أبرز المواد
محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف

محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف

أبرز المواد
«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار وزخات برد على 5 مناطق

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار وزخات برد على 5 مناطق

أبرز المواد
انفجار صاروخ باليستي أثناء محاولة ميليشيات الحوثي إطلاقه من صنعاء

انفجار صاروخ باليستي أثناء محاولة ميليشيات الحوثي إطلاقه من صنعاء

أبرز المواد

محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون
http://almnatiq.net/?p=1016989

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد  ال سعود محافظ حفرالباطن في مكتبه اليوم، المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون مهدي بن سعد المزارقة، بمناسبة زيارته للمحافظة بعد تعيينه في منصبه بحضور مشرف مركز تلفزيون حفرالباطن فهد المحيميد واعضاء القناة بالمحافظة .
وأكد سموه خلال اللقاء على ضرورة التوسع في التقارير التلفزيونية عن المحافظة ومراكزها ، بتسليط الضوء على تاريخ ومقومات المحافظة والخطط التنموية التي تشهدها في ظل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

روابط ذات صلة

محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف

محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف
«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار وزخات برد على 5 مناطق

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار وزخات برد على 5 مناطق
انفجار صاروخ باليستي أثناء محاولة ميليشيات الحوثي إطلاقه من صنعاء

انفجار صاروخ باليستي أثناء محاولة ميليشيات الحوثي إطلاقه من صنعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*