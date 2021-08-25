“الأمر بالمعروف” تفعّل الحملات التوعوية في مستشفى المزاحمية

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فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المزاحمية حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً”، ومناشط توعوية عن فضائل الأعمال ، بالتعاون مع مستشفى المحافظة العام، و دشن الحملة سابقاً معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز. وتأتي هذه الحملات والبرامج التوعوية لتحقيق الأهداف التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن، من خلال عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات، كما تهتم بتذكير المجتمع باستثمار فضائل الأوقات والأيام التي حثت عليها الشريعة الإسلامية لكسب الأجور وبيان فضلها عبر الشاشات الإلكترونية.من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن البرامج التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه البرامج تحظى بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.