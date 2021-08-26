احدث الأخبار

الأهلي يتعادل مع ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الأمن السيبراني: نستهدف إتاحة فرص التدريب لـ10 آلاف موهبة تقنية
أبرز المواد
 “الأمر بالمعروف” تفعّل الحملات التوعوية في مستشفى المزاحمية
منطقة الرياض
 محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون
أبرز المواد
 محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار وزخات برد على 5 مناطق
أبرز المواد
 انفجار صاروخ باليستي أثناء محاولة ميليشيات الحوثي إطلاقه من صنعاء
أبرز المواد
 إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر للإسهام في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تطلق مبادرة المجموعات الاستشارية لتمكين قطاع تقنية المعلومات
أبرز المواد
 ولي العهد يبعث رسالة خطية لسمو ولي عهد دولة الكويت
أبرز المواد
 بتنظيم مجلس شؤون الأسرة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ورشة عمل تناقش أهمية دور الأسرة في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه
أبرز المواد
 أمير نجران يعزي محافظ شرورة في وفاة والده
أبرز المواد
الأهلي يتعادل مع ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الأهلي يتعادل مع ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
الأمن السيبراني: نستهدف إتاحة فرص التدريب لـ10 آلاف موهبة تقنية

الأمن السيبراني: نستهدف إتاحة فرص التدريب لـ10 آلاف موهبة تقنية

أبرز المواد
“الأمر بالمعروف” تفعّل الحملات التوعوية في مستشفى المزاحمية

“الأمر بالمعروف” تفعّل الحملات التوعوية في مستشفى المزاحمية

منطقة الرياض
محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

أبرز المواد

الأهلي يتعادل مع ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الأهلي يتعادل مع ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=1016999
المناطق_واس

عادل فريق الأهلي مع ضيفه فريق ضمك بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
سجل هدف الأهلي اللاعب الحسن نداو عند الدقيقة 18، فيما سجل ضمك هدف التعادل عن طريق لاعبه هلال سوداني في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، فيما أصبح رصيد الأهلي 3 نقاط في المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري.

روابط ذات صلة

الأمن السيبراني: نستهدف إتاحة فرص التدريب لـ10 آلاف موهبة تقنية

الأمن السيبراني: نستهدف إتاحة فرص التدريب لـ10 آلاف موهبة تقنية
محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون
محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف

محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*