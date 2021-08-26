الأهلي يتعادل مع ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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عادل فريق الأهلي مع ضيفه فريق ضمك بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل هدف الأهلي اللاعب الحسن نداو عند الدقيقة 18، فيما سجل ضمك هدف التعادل عن طريق لاعبه هلال سوداني في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، فيما أصبح رصيد الأهلي 3 نقاط في المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري.