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ماذا يحدث للجسم عند تناول وجبة طعام واحدة في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول وجبة طعام واحدة في اليوم؟
http://almnatiq.net/?p=1017005
المناطق_ الرياض

 قال الدكتور الروسي بافل إيسنبايف، أن الإنسان يضطر أحياناً لتناول وجبة واحدة في اليوم بسبب انشغاله، أو يمارس الصيام المتقطع. ولكن كيف يتفاعل الجسم مع النظام الغذائي الشاذ؟

وأشار أخصائي تخفيض الوزن في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الإنسان بسبب إنشغاله يضطر إلى تناول وجبة واحدة في اليوم، بدلا من 3-4 وجبات المعتادة أو قد يتبع نظام الصوم المتقطع.

احتياطي استراتيجي

ويضيف إيسنبايف : “إذا كان الشخص يتناول وجبة طعام واحدة في اليوم بسبب ضيق الوقت، فهذا يؤثر سلبا في الجسم. لأنه يؤدي إلى إضعاف عملية التمثيل الغذائي، لأن الجسم في هذه الحالة سيعمل بنظام تقنين، ويحاول تكوين احتياطي استراتيجي من الدهون، بسبب طول فترة الصوم.”

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