أمطار على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.