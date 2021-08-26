احدث الأخبار

رغم التحذيرات من “تهديد إرهابي”.. ازدحام كبير في مطار كابل
أبرز المواد
 “المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 محكمة عسكرية يمنية تصدر حكم إعدام بحق زعيم الحوثيين و173 من قادة الميليشيا الإرهابية
أبرز المواد
 أمطار على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).
أبرز المواد
 ماذا يحدث للجسم عند تناول وجبة طعام واحدة في اليوم؟
أبرز المواد
 لمن لا يحب الألبان.. تعرَّف على المنتجات الغذائية الأخرى الغنية بالكالسيوم
أبرز المواد
 الأهلي يتعادل مع ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الأمن السيبراني: نستهدف إتاحة فرص التدريب لـ10 آلاف موهبة تقنية
أبرز المواد
 “الأمر بالمعروف” تفعّل الحملات التوعوية في مستشفى المزاحمية
منطقة الرياض
 محافظ حفرالباطن يستقبل المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون
أبرز المواد
 محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار وزخات برد على 5 مناطق
أبرز المواد
رغم التحذيرات من “تهديد إرهابي”.. ازدحام كبير في مطار كابل

رغم التحذيرات من “تهديد إرهابي”.. ازدحام كبير في مطار كابل

أبرز المواد
“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
محكمة عسكرية يمنية تصدر حكم إعدام بحق زعيم الحوثيين و173 من قادة الميليشيا الإرهابية

محكمة عسكرية يمنية تصدر حكم إعدام بحق زعيم الحوثيين و173 من قادة الميليشيا الإرهابية

أبرز المواد
أمطار على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).

أمطار على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).

أبرز المواد

أمطار على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).

أمطار على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).
http://almnatiq.net/?p=1017008
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

رغم التحذيرات من “تهديد إرهابي”.. ازدحام كبير في مطار كابل

رغم التحذيرات من “تهديد إرهابي”.. ازدحام كبير في مطار كابل
محكمة عسكرية يمنية تصدر حكم إعدام بحق زعيم الحوثيين و173 من قادة الميليشيا الإرهابية

محكمة عسكرية يمنية تصدر حكم إعدام بحق زعيم الحوثيين و173 من قادة الميليشيا الإرهابية
ماذا يحدث للجسم عند تناول وجبة طعام واحدة في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول وجبة طعام واحدة في اليوم؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*