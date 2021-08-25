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“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

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“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1017014
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطارا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والعلا والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

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