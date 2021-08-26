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“موديرنا” توقف توريد لقاحاتها لليابان.. وتكشف السبب

“موديرنا” توقف توريد لقاحاتها لليابان.. وتكشف السبب
http://almnatiq.net/?p=1017020
المناطق - وكالات

قالت شركة موديرنا الأميركية، الأربعاء، إنها أوقفت توريد حوالي 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في اليابان، وذلك بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.

وأوضحت الشركة أن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا.

وأضافت: “حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية”، حسبما نقلت “رويترز”.

وذكرت الشركة أنها تعمل مع شركة “تاكيدا” شريكتها ومع الأجهزة التنظيمية لحل المشكلة.

من جهتها قالت “تاكيدا”، إنها أجرت فحصا طارئا بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

وبيّنت وزارة الصحة اليابانية، الخميس، أنها قررت سحب بعض الجرعات في إجراء احترازي بعد التشاور مع “تاكيدا”، لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.

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