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السودان: إيراد النيل الأبيض هذا العام لم يحدث مثله منذ مائة عام

السودان: إيراد النيل الأبيض هذا العام لم يحدث مثله منذ مائة عام
http://almnatiq.net/?p=1017029
المناطق - وكالات

لفت وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إلى أن من أهم سمات فيضان هذا العام، الإيراد الكبير غير المتوقع من النيل الأبيض والذي يفوق كل ما تم رصده خلال المائة عام السابقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبر “تويتر” أمس الأربعاء تعليقا على نتائج جلسة لمجلس الوزراء لبحث تقارير عن موسم فيضان 2021-2022.

وأوضح الوزير أن متوسط إيراد النيل الأبيض كان يتفاوت بين 70 و80 مليون متر مكعب يوميا في الأعوام السابقة خلال شهر يوليو، ليرتفع لما بين 120-130 مليون متر مكعب في اليوم في الموسم الحالي.

وأضاف عباس أن وزارته تمكنت بنجاح خلال موسم الفيضان الحالي، ولأول مرة من استخدام الخزانات السودانية، الروصيرص ومروي، في كسر حدة الفيضان خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث حددت لجنة الفيضان لأول مرة ما يسمى بالتصريف الآمن الذي بلغ 800 مليون متر مكعب خلف سد مروي و550 إلى 650 مليون متر مكعب خلف سد الروصيرص.

وأكد الوزير أنه “رغم الملء الأحادي لسد النهضة، عبرت المياه الممر الأوسط بالسد في 20 يوليو وبعد ذلك كل إيراد النيل الأزرق الذي يدخل السد هوما يخرج منه، أي ليس هنالك أثر للسد على فيضانات هذا العام، لكن عدم تبادل المعلومات قبل الملء أجبر السودان على اتخاذ تحوطات مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير”.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض بمجلس الوزراء أيضا تقريرا عن الفيضان بمدينة الفاو والدمار الكبير الذي حدث والأراضي الزراعية التي غمرت، وأضاف: “كان هناك نقاشا مهما حول ضرورة تصريف هذه المياه بأسرع ما يمكن لكى تصبح كل المساحات المغمورة جاهزة للموسم الشتوي”.

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