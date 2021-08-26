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شؤون الحرمين تدعو قاصدي المسجد الحرام إلى التقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم

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شؤون الحرمين تدعو قاصدي المسجد الحرام إلى التقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم

شؤون الحرمين تدعو قاصدي المسجد الحرام إلى التقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم
http://almnatiq.net/?p=1017032
المناطق - الرياض

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود لتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.
ودعا سعادة مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، المعتمرين والمصلين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.
مبيناً سعادته إلى أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، لافتاً سعادته إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.
ويأتي ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة سعادة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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