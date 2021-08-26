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معلومات عن هجوم “وشيك” على مطار كابل يهدد عمليات الإجلاء

معلومات عن هجوم “وشيك” على مطار كابل يهدد عمليات الإجلاء
http://almnatiq.net/?p=1017035
المناطق - وكالات

قال وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، الخميس، إن هناك معلومات استخباراتية “ذات مصداقية كبيرة”، تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابل، في محاولة للفرار من أفغانستان.

وأضاف جيمس هيبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “توجد حاليا تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية، بأنه ينبغي على الناس عدم القدوم إلى مطار كابل، وبأن عليهم الانتقال إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات”.

وتابع: “لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير. وسنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك. هناك فرصة كبيرة لتغيير النصيحة مع ورود المزيد من التقارير.. لكن لا يوجد ضمان لذلك”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، لإذاعة “آر.تي.إل”، إن باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء الجمعة.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الناس على الابتعاد عن مطار كابل الخميس، بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل متشددي تنظيم داعش، بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل.

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