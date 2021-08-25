تجمع الرياض الصحي الأول: وزن الحقيبة المدرسية ينبغي ألّا يزيد عن 15% من وزن الطفل

المناطق - الرياض

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول عدة رسائل توعوية تحت شعار “لعودة مدرسية صحية”؛ والتي تهدف إلى رفع وعي الطلبة وأولياء أمورهم وتعزيز الممارسات الصحية لديهم.

وأكد “التجمع الأول” على أهمية إختيار الحقائب المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات، والتي ينبغى أن لا يزيد وزنها عن 15% من وزن الطفل، كما يجب أن يكون حزام الكتف مبطن وألّا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد، بالإضافة على أهمية احتوائها على جيوب متعددة لتوزيع الوزن.

وأوضح “التجمع الأول” أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة، لا سيما عند المشي بها لمسافات طويلة، كما حذّر من استخدام الحقائب ذات العجلات؛ لأنها قد لا تتناسب مع حجم الطفل، موضحاً بأن ثقل الشنطة وحجمها قد يؤدي إلى آلام في الظهر والأكتاف والصدر، ويسبب انحناءات للظهر والرأس مع مرور الوقت.

كما نوّه “التجمع الأول” على أهمية الفحص المبكر والدوري للأطفال فيما يتعلق بمشاكل الهيكل العظمي للطفل، لتجنب حدوث أي مضاعفات -لا سمح الله- مع الوقت، حيث يمكن الفحص عن طريق فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي وفحص اللياقة والفحص الاستكشافي.

وجاءت حملة “التجمع الأول” تزامناً مع العودة المدرسية واستكمالاً لجهوده التوعوية، بتهيئة الطلاب وأولياء أمورهم ورفع نسبة الوعي لديهم بالأنماط الدراسية الصحية، والتعريف ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية ودورها الإيجابي في تعزيز صحة الفرد والمجتمع، إضافةً إلى الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فايروس كورونا.