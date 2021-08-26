أنظار محبي كرة القدم تتجه إلى قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

تتجه أنظار عشاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس صوب مدينة إسطنبول التركية، حيث تجرى مراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال للموسم الجديد (2021-2022).

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقا، يتم تقسيمهم إلى 4 مستويات تضم كل منها 8 أندية، على أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 مجموعات فريقا من كل تصنيف.

ومن المقرر أن يتواجد برشلونة في التصنيف الثاني إلى جانب ريال مدريد، بعدما احتلا المركزين الثاني والثالث في الدوري الإسباني “لاليغا” الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، مما يعني عدم وجود أي فرصة لمواجهة محتملة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه السابق “البلوغرانا” في دور المجموعات من جهة.

ومن جهة أخرى، لا يوجد احتمال لأي مواجهة بين “البرغوث” ومنافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حال إذا بقي”صاروخ ماديرا” في صفوف يوفنتوس.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فلن يتواجد برشلونة والريال في مجموعة تضم كلا من أتلتيكو مدريد وفياريال، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” التي تمنع تواجد أكثر من فريق من بلد واحد في نفس المجموعة.

وفيما يلي تصنيف الأندية الـ32 في دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ”:

المستوى الأول: أتلتيكو مدريد – بايرن ميونخ – مانشستر سيتي – ليل – إنتر – سبورتينغ لشبونة – فياريال – تشيلسي

المستوى الثاني: برشلونة – يوفنتوس – ليفربول – مانشستر يونايتد – باريس سان جيرمان – ريال مدريد – إشبيلية – بوروسيا دورتموند

المستوى الثالث: أياكس – أتالانتا – لايبزيغ – بنفيكا – زينيت بطرسبورغ.

المستوى الرابع: بيشكتاش – دينامو كييف – بروج – يانغ بويز – ميلان – مالمو – فولفسبورغ.