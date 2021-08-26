بعد السماح للطلاب باستخدام الجوال داخل المدرسة.. قانوني يحذر الطلاب: التصوير ونشر الصور جرائم معلوماتية

المناطق - الرياض

وجه المحامي “خالد أبو راشد” عبر حسابه على تويتر نصيحة لأولياء أمور طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد السماح لهم باستخدام الجوال في المدرسة.

وقال “خالد أبو راشد” :“بمناسبة السماح لطلاب المتوسط والثانوي باستخدام جوالاتهم داخل المدرسة فأتمنى من أولياء أمورهم نصحهم وتوعيتهم بعدم التصوير والنشر لأنها جرائم معلوماتية وينطبق عليهم نظام الأحداث بالنسبة للعقوبات والإجراءات”

وأضاف: “فالحدث هو من أتم سبع سنوات ولم يتم الثامنة عشر لذا توعيتهم مهمة الله يحفظهم”.