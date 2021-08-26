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أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية

منطقة تبوك

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية
http://almnatiq.net/?p=1017059
المناطق- تبوك- فايز السميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.
واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير عن جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، لتحسين المشهد الحضري في كافة مدن ومناطق المملكة , تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج “جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030. مستمعاً سموه لشرحٍ من أمين المنطقة ، عن الجهود المبذولة في معالجة التشوهات البصرية ،
وأشار سمو أمير منطقة تبوك إلى أن المبادرة ستعزز وعي المجتمع ، تجاه المحافظة على البيئة ومكتسبات ومقدرات الوطن ، وتحسين المشهد العام لمدن ومحافظات المنطقة, موكداً سموه على ما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وثمّن المهندس آل محفوظ في ختام اللقاء دعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك للمبادرة التي أسهمت في تحقيق المنجزات التي تتواءم مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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