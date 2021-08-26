احدث الأخبار

اتفاقية لاستثمار تطبيقات علوم الفضاء في العالم الإسلامي
علوم وتكنولوجيا
 مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد
منطقة جازان
 “التجارة” تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا
محليات
 إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة تمثل الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى تونس
محليات
 زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب الصين
دولي
 أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية
منطقة تبوك
 وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة
أبرز المواد
 وزير الاستثمار يزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية
منطقة تبوك
 بعد السماح للطلاب باستخدام الجوال داخل المدرسة.. قانوني يحذر الطلاب: التصوير ونشر الصور جرائم معلوماتية
محليات
 66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للمملكة العام الجاري
أبرز المواد
 أنظار محبي كرة القدم تتجه إلى قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم
أبرز المواد
اتفاقية لاستثمار تطبيقات علوم الفضاء في العالم الإسلامي

اتفاقية لاستثمار تطبيقات علوم الفضاء في العالم الإسلامي

علوم وتكنولوجيا
مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد

مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد

منطقة جازان
“التجارة” تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا

“التجارة” تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا

محليات
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة تمثل الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى تونس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة تمثل الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى تونس

محليات

وزير الاستثمار يزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

وزير الاستثمار يزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=1017063

بدأ معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، يُجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وفي كبرى الشركات البريطانية، في مختلف القطاعاتٍ كالخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، وصناعة المواد الكيميائية، والفندقة والضيافة، وتصنيع السلع الاستهلاكية وغيرها.
واستهل معاليه الزيارة باجتماع مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: ” إن رؤية المملكة 2030 هي خطةٌ تنمويةٌ طموحةٌ وجريئة، وهي تُقدّم فرصاً استثماريةً غير مسبوقةٍ للمستثمرين من حكوماتٍ وشركات وأفراد، ونحن حريصون على أن يكون أصدقاؤنا في المملكة المتحدة مُطلعين، اطلاعاً تاماً، على الفرص الهائلة المتاحة، وعلى التطورات الكبرى التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة، لأننا نرغب في أن تتواصل شراكتهم معنا ونحن نبني هذه المرحلة الاستثمارية الواعدة من مسيرتنا التنموية الوطنية”.
وأوضح أن هناك أكثر من ستمائة شركة بريطانية تعمل في المملكة العربية السعودية ونطمح من خلال هذه الزيارة، واللقاءات المماثلة، إلى زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في المملكة.
وبين معاليه أن الزيارة تهدف لتعزيز قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، الوثيقة والمتنامية، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بما يتوافق مع مُستهدفات رؤية 2030، كما تستهدف، الاستفادة من الخبرات البريطانية في القطاع المالي، ونماذج التمويل الأخضر، وبحث فرص وإمكانات تطوير المكونات الرئيسة لسلاسل الإمداد في قطاعات الصحة والبيولوجيا، والتقنيات المتقدمة، والتعليم، وتطوير الموارد البشرية، وجذب المؤسسات والبرامج التعليمية البريطانية إلى المملكة، كما تهدف إلى تعريف المسؤولين والقياديين التنفيذيين، في بريطانيا، بإنجازات رؤية المملكة 2030، وما تحقق من إصلاحات تشريعية وبرامج تنفيذية، وما تُقدّمه الرؤية من حوافز ودعم للاستثمار في المملكة، واستعراض ما شهدته البيئة الاستثمارية في المملكة من تطورات تُعزز جاذبيتها للمستثمرين، وتزيد من تنافسيتها وسهولة ممارسة الأعمال فيها، واستعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المملكة ضمن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

“التجارة” تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا

“التجارة” تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة تمثل الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى تونس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة تمثل الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى تونس
وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة

وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*