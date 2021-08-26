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وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة

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وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة

وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة
http://almnatiq.net/?p=1017066
المناطق- الرياض

رأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة اليوم، الاجتماع الأول لمسؤولي الوزارة، بحضور معالي نائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، لمناقشة أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة، في إطار رسالتها السامية لخدمة بيوت الله والعناية بها ونشر منهج الوسطية والاعتدال تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة رؤية المملكة 2030.
وناقش الاجتماع جملة من الأعمال والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة أو ستنفذها وفق اختصاصاتها وتماشياً مع رسالتها في العناية ببيوت الله وخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته لاسيما ما يتصل بالدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال .

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