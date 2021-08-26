احدث الأخبار

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية
منطقة تبوك
 وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة
أبرز المواد
 وزير الاستثمار يزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية
منطقة تبوك
 بعد السماح للطلاب باستخدام الجوال داخل المدرسة.. قانوني يحذر الطلاب: التصوير ونشر الصور جرائم معلوماتية
محليات
 66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للمملكة العام الجاري
أبرز المواد
 أنظار محبي كرة القدم تتجه إلى قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم
أبرز المواد
 تجمع الرياض الصحي الأول: وزن الحقيبة المدرسية ينبغي ألّا يزيد عن 15% من وزن الطفل
صحة
 هيئة التخصصات الصحية تعتمد 245 جهة و5100 نشاط تطوير مهني عبر نظام “مستمر”
محليات
 مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي
الاقتصاد
 معلومات عن هجوم “وشيك” على مطار كابل يهدد عمليات الإجلاء
أبرز المواد
أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية

منطقة تبوك
وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة

وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة

أبرز المواد
وزير الاستثمار يزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

وزير الاستثمار يزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

أبرز المواد
أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية

منطقة تبوك

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية
http://almnatiq.net/?p=1017069
المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.
واطلع سموه على تقرير عن جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري في مدن ومناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات الوزارة الرامية إلى تفعيل برنامج “جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
وأشار سمو الأمير فهد بن سلطان إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز وعي المجتمع ، تجاه المحافظة على البيئة ومكتسبات ومقدرات الوطن ، وتحسين المشهد العام في مدن ومحافظات المنطقة .
وثمّن المهندس آل محفوظ من جانبه دعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك للمبادرات المتوائمة مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية

أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية
محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف

محافظ أملج يستقبل مدير تحلية أملج المكلف
أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي الجديد

أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*