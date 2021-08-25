احدث الأخبار

اتفاقية لاستثمار تطبيقات علوم الفضاء في العالم الإسلامي
علوم وتكنولوجيا
 مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد
منطقة جازان
 “التجارة” تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا
محليات
 إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة تمثل الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى تونس
محليات
 زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب الصين
دولي
 أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية
منطقة تبوك
 وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة
أبرز المواد
 وزير الاستثمار يزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية
منطقة تبوك
 بعد السماح للطلاب باستخدام الجوال داخل المدرسة.. قانوني يحذر الطلاب: التصوير ونشر الصور جرائم معلوماتية
محليات
 66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للمملكة العام الجاري
أبرز المواد
 أنظار محبي كرة القدم تتجه إلى قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم
أبرز المواد
اتفاقية لاستثمار تطبيقات علوم الفضاء في العالم الإسلامي

اتفاقية لاستثمار تطبيقات علوم الفضاء في العالم الإسلامي

علوم وتكنولوجيا
مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد

مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد

منطقة جازان
“التجارة” تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا

“التجارة” تطلق خدمة جديدة لترجمة عقود تأسيس الشركات للغة الإنجليزية إلكترونيًا

محليات
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة تمثل الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى تونس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة تمثل الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى تونس

محليات

مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد

مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد
http://almnatiq.net/?p=1017081

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بإدارة المياه بمنطقة جازان في تطبيق مبادرة الضخ المستمر خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في محافظة جزر فرسان وقراها، وذلك بعد دراسة الوضع التشغيلي للمحافظة والقرى، وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا.
ويأتي ذلك من أجل تعزيز الاستفادة من المصادر لتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.
وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر، أن جميع الأحياء والقرى شملها الضخ المستمر، مبينًا أنها بلغت 19 حيًا وقريةً وموقعًا، وهي أحياء مخططات 1 و2 والصلب والجامع والرفاعية والبدو والحي الجنوبي وقرى صير والحسين وختب والسقيد والمحصور والدومات وأبو طوق والمحرق والقصار والمسيلة وموقع ميناء فرسان وموقع مركز الدفاع الجوي.
وأكد المهندس جبر أن محافظة جزر فرسان تضم 3000 عقار، مبينًا أنه جرى دراسة الوضع وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا، كما تم التحكم في الضغوط داخل الشبكة، والتأكد من وصول المياه إلى جميع العقارات، مشيرًا إلى أن ذلك أسهم في توازن ضغوط الشبكات، والتقليل من حدوث الانكسارات والتسربات بالشبكة، مبيناً أن كميات المياه التي توزع للمستفيدين في أحياء قرى جزر فرسان أكثر من 6500 متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، كما يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 23 ألف مستفيد، وفق عملية ضخ مستمر على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع.
وأشار مدير عام المياه بمنطقة جازان إلى أن المبادرة نُفذت لرفع مستوى الجاهزية وتطوير الأعمال لضمان الحفاظ على أمن الإمداد المائي وعمليات التوزيع اليومية، وذلك بأيدي كفاءات وطنية ذات مؤهلات وخبرات عملية في قطاع المياه.

روابط ذات صلة

محافظ العارضة يزور جمعية البر ويطلع على منتجات المتدربات في مشروع “تساند”

محافظ العارضة يزور جمعية البر ويطلع على منتجات المتدربات في مشروع “تساند”
” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
وكيل إمارة جازان يرأس ورشة عمل “النضج المؤسسي ” لمحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

وكيل إمارة جازان يرأس ورشة عمل “النضج المؤسسي ” لمحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*