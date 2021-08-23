اتفاقية لاستثمار تطبيقات علوم الفضاء في العالم الإسلامي

المناطق - وكالات

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومؤسسة الفضاء الأمريكية افتراضيا أمس، اتفاقية شراكة لبناء تعاون وثيق بين الجانبين في نشر الوعي بأهمية استثمار علوم الفضاء، ودمجها في البرامج التعليمية، والمساهمة في الاستفادة من تطبيقاتها، وتوفير فرص للباحثين والعلماء لتبادل الأفكار والخبرات والابتكار في مجال علوم الفضاء.

ووقع الاتفاقية عن “الأيسيسكو” مديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، وعن مؤسسة الفضاء الأمريكية مديرها العام توماس زيليبر، وذلك على هامش الدورة 36 لمؤتمر الفضاء العالمي، الذي ينعقد حاليا في ولاية كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في “الأيسيسكو” والدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء وتطبيقاتها التكنولوجية واستخداماتها في المجالات المختلفة، وتوفر الفرص للشباب بدراسة علوم الفضاء من العالم الإسلامي في أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة بهذا المجال.