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إجراءات وقائية مشددة تستقبل بها ” تطوير للمباني ” العام الدراسي منها برادات تعمل بالقدم

إجراءات وقائية مشددة تستقبل بها ” تطوير للمباني ” العام الدراسي منها برادات تعمل بالقدم
http://almnatiq.net/?p=1017093
المناطق - الرياض

تعمل شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، على إنهاء استعداداتها لاستقبال العام الدراسي المقبل 2021 – 2022 م، وفقاً للمشاريع المسندة للشركة من قبل وزارة التعليم في مدارس المملكة.
وكشفت إدارة المرافق بالشركة عن إسناد وزارة التعليم مشروع توفير احتياج إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات من مواد التعقيم والتنظيف لمعالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا إليها، واكتمل توريد قسم كبير منها إلى 47 إدارة تعليم.
ووردت إدارة المرافق في TBC أكثر من مليون لتر من معقمات الأسطح، وصابون الأيدي السائل، ومعقمات الأيدي، بالإضافة إلى نحو 470 ألف رول مناديل ورقية، عدد 10 آلاف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد، وأكثر من 25 مليون كمامة طبية.
وتواصل الإدارة توريد أكثر من مليون لتر أخرى من معقمات الأسطح، وصابون الايدي السائل، ومعقمات الأيدي، بالإضافة إلى أكثر من 470 ألف رول مناديل ورقية أخرى، وأكثر من 45 ألف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد. حيث اتمت توريد ما نسبته 98% من إجمالي إدارات التعليم
كما وفرت تطوير للمباني TBC أكثر من 65 ألف جهاز تكييف لمدارس الوزارة في المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والنظافة والترميم الجارية في جميع المباني التعليمية التي تشرف عليها الشركة في جميع إدارات التعليم بالمملكة والبالغ عددها نحو 6600 مبنى.
ومدت شركة تطوير عددًا من إدارات التعليم بـ 1200 وحدة تنقية وتبريد مياه الشرب، متوافقه مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، باستخدام نظام الضغط بالقدم لشرب الماء ، لضمان عدم ملامسة الطلاب لها بالأيدي.
يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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