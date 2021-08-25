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إمارة جازان تنعى محافظ ضمد الغامدي وتواسي أسرته

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أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1017095
الماطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.

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