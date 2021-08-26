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4 أهداف لبرنامج التحول الصحي في المملكة

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4 أهداف لبرنامج التحول الصحي في المملكة

4 أهداف لبرنامج التحول الصحي في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1017098
المناطق- الرياض

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني أن هناك أربعة أهداف استراتيجية لبرنامج التحول الصحي تشمل : تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتعزيز السلامة المرورية.
وأضاف خلال ورشة عمل الخطة الاستراتيجية لصحة الرياض أن الجهود المبذولة في تطوير القطاع الصحي و الذي كان يعد أحد الأبعاد برنامج التحول الوطني ، حيث برزت من خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد. وقد كان لـبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 دور هام ومحوري في مواجهة المملكة لآثار الجائحة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وتجاوز الأزمة بكل تحدياتها.
ونوه الى أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة ، حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً.
وكانت “صحة الرياض” نفذت اليوم الاربعاء ورشة عمل للخطة الاستراتيجية للمديرية ، وذلك في اطار الحراك الذي تشهده ، تماشياً مع خطة التحول الوطني في الصحة ، والذي يرتكز على برامج الرؤية السعودية 2030 .

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