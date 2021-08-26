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إمارة جازان تنعى محافظ ضمد الغامدي وتواسي أسرته

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إمارة جازان تنعى محافظ ضمد الغامدي وتواسي أسرته

إمارة جازان تنعى محافظ ضمد الغامدي وتواسي أسرته
http://almnatiq.net/?p=1017103
جــازان- فضه عطيف :

نعت إمارة منطقة جازان محافظ ضمد أ. سمير بن مسفر الغامدي ، والذي انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم بمستشفى الحرس الوطني بمحافظة جده اثر معاناته مؤخرا مع المرض ، بعد مسيرة وظيفية حافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني لدينه ووطنه على مدى 22 عاما قضاها في العمل بإمارة المنطقة ومحافظة ضمد .

وأعربت إمارة منطقة جــازان على لسان المتحدث الرسمي عادل بن أحمد الزائري ، عن خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جــازان ، ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها لأبناء وأشقاء الفقيد وأفراد أسرته في هذا المصاب الأليم ، مع خالص الدعوات من الجميع بأن يتغمده الله بواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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