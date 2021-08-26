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التجارة تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات موسم العودة للمدارس

التجارة تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات موسم العودة للمدارس

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التجارة تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات موسم العودة للمدارس

التجارة تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات موسم العودة للمدارس
http://almnatiq.net/?p=1017106
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 14 محرم الموافق 22 أغسطس 2021 وحتى يوم السبت 27 محرم الموافق 04 سبتمبر 2021، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية إلكترونياً.
وبينت الوزارة أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 45 ألف ترخيص منذ مطلع العام الجاري شملت أكثر من 20 مليون منتج، كما تم إصدار أكثر من 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة شملت أكثر من 150 مليون منتج.
وأوضحت أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.
وحثت الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات والعروض الترويجية من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

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