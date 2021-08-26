احدث الأخبار

تنتجها أكثر من 15 ألف شجرة ..كمثرى ” الباين أبل والكوميس ” أبرز الفواكه الصيفية في تبوك
منطقة تبوك
 ” أداء” يُدرب أكثر من 1000 موظف في 80 جهازا عاما لتعزيز الأداء الحكومي
محليات
 تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد 19
الاقتصاد
 القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح
محليات
 “محلي الخرج” يناقش سبل المشاريع التنموية بالمحافظة
منطقة الرياض
 غرفة الخرج توقع مذكرة تفاهم لإصدار التأشيرات الدولية
منوعات
 هل تؤثر المضادات الحيوية على طول العمر؟
دولي
 “إخاء” تشكر القيادة لصدور قرار بشمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي
محليات
 “نادرة وخفيفة”.. دراسة تربط بين لقاحات كورونا والتهاب عضلة القلب
دولي
 250 ألف أفغاني على الأقل تعاونوا مع الأمريكيين لم يتم إجلاؤهم بعد
دولي
 القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 لأول مرة بالمملكة.. سعوديات يقدن سيارات الأجرة بالأحساء (فيديو)
أبرز المواد
تنتجها أكثر من 15 ألف شجرة ..كمثرى ” الباين أبل والكوميس ” أبرز الفواكه الصيفية في تبوك

تنتجها أكثر من 15 ألف شجرة ..كمثرى ” الباين أبل والكوميس ” أبرز الفواكه الصيفية في تبوك

منطقة تبوك
” أداء” يُدرب أكثر من 1000 موظف في 80 جهازا عاما لتعزيز الأداء الحكومي

” أداء” يُدرب أكثر من 1000 موظف في 80 جهازا عاما لتعزيز الأداء الحكومي

محليات
تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد 19

تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد 19

الاقتصاد
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

محليات

تنتجها أكثر من 15 ألف شجرة ..كمثرى ” الباين أبل والكوميس ” أبرز الفواكه الصيفية في تبوك

تنتجها أكثر من 15 ألف شجرة ..كمثرى ” الباين أبل والكوميس ” أبرز الفواكه الصيفية في تبوك
http://almnatiq.net/?p=1017107
المناطق - تبوك

تنفرد منطقة تبوك بتنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية التي أثمرت عن تنافسية بين مزارعي المنطقة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وأجودها .
وفي فصل الصيف تبرز فاكهة ” الكمثرى ” كواحدة من جملة الفواكه التي يتم إستزراعها على نطاق واسع بالمنطقة تضم أكثر من 15 ألف شجرة كمثرى ، بطاقة إنتاجية تفوق الـ 750 طناً سنوياً ، لصنفي ” الكوميس ” ،و ” الباين أبل ” ، وتصل ذرة الإنتاج فيهما خلال شهري يوليو وأغسطس .
ويأتي هذا التنوع في الزراعة والإنتاج كمحصلة لتظافر الجهود بين المزارعين والجهات الحكومية المعنية ، وعلى رأسها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه الذي يعمل بدوره على تشجيع المزارعين على زراعة الأصناف ذات الجودة، والملائمة للمناخ، وإرشادهم بطريق الزراعة والري المناسبة لاستزراع الكمثرى ، وكيفية تسميدها ، إضافة إلى العمل مع المزارعين على مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، الأمر الذي جعل من منطقة تبوك بيئة خصبة لمزارع فاق عددها اليوم الـ 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار .

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 20 ألف جولة رقابية وتغلق 20 منشآه مخالفة

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 20 ألف جولة رقابية وتغلق 20 منشآه مخالفة
إستراتيجيات التسعير ومبادئ سلامة الغذاء ورشتي عمل بغرفة تبوك

إستراتيجيات التسعير ومبادئ سلامة الغذاء ورشتي عمل بغرفة تبوك
إجراء اكثر من 300 عملية ” جراحة اليوم الواحد ” في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

إجراء اكثر من 300 عملية ” جراحة اليوم الواحد ” في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*