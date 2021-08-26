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دوري الدرجة الأولى يُطلق هويته الجديدة

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دوري الدرجة الأولى يُطلق هويته الجديدة

دوري الدرجة الأولى يُطلق هويته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1017108
المناطق - الرياض

أطلق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم هويته الجديدة (FDL)، التي ترمز إلى First Division League ، سعيًا لمواكبة التطور الذي يشھده القطاع الرياضي في المملكة .
ونوه المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى طلال العبيدي بالدعم اللامحدود والاھتمام الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص
من القيادة الرشيدة ، الذي كان له الأثر الكبيرفي التنافس القوي بين أندية دوري الدرجة الأولى وزيادة قيمته السوقية، مثمناً لسمو وزير الرياضة متابعته الحثيثة ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة السعودية، وكرة القدم ودوري الدرجة الأولى تحديدًا.
وقال: “اختيار الھوية الجديدة يأتي استكمالاً لمسيرة العمل بصناعة منافسة أقوى، وتعزيزاً للمكانة التي حظي بھا دوري الدرجة الأولى في الفترة الماضية وارتفاع قيمته السوقية والفنية”.

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