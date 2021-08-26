نائب أمير جازان يلتقي رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية

جــازان- فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالله المرشد والوفد المرافق من أعضاء اللجنة بحضور أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري..

وأكد سمو نائب أمير جازان ، أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات التي سيكون لها المردود الكبير على الجوانب العقارية والاشتراطات ودراسة الاحتياجات مؤكداً على الاهتمام بالمنشآت العقارية وما تقدمه من برامج تنعكس على النشاط العقاري كبرنامج إيجاز.

كما استمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، لشرح مفصل من رئيس اللجنة حول أعمالها وقيامها بإنشاء عدد من اللجان المشتركة مع عدد من الجهات وإشراك القطاع الخاص في التنمية والاستفادة من التجارب لضخ المزيد من الاستثمار في منطقة جازان من خلال التنسيق مع الأمانة والغرفة التجارية لجلب المستثمر لدراسة التحديات العقارية واقتراح الحلول المناسبة وبحثها مع الجهات المعنية لدفع الاستثمار ودعم عجلة التنمية العمرانية بالمنطقة .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ووكيل إمارة جازان للتنمية الدكتور عيسى البناوي.