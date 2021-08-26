احدث الأخبار

«الصحة»: 290 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة
أبرز المواد
 القنصل الأردني بجدة يزور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي يلتقي منسوبي غرفة الشرقية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما
أبرز المواد
 أمير القصيم : قطاع النخيل والتمور بالمملكة يواجه تحديات تستدعي إيجاد الحلول من الجهات المعنية
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة : ضبط (103) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يلتقي رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية
منطقة جازان
 دوري الدرجة الأولى يُطلق هويته الجديدة
الرياضة
 التجارة تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات موسم العودة للمدارس
محليات
 إمارة جازان تنعى محافظ ضمد الغامدي وتواسي أسرته
منطقة جازان
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 4 أهداف لبرنامج التحول الصحي في المملكة
محليات
«الصحة»: 290 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

«الصحة»: 290 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

أبرز المواد
القنصل الأردني بجدة يزور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

القنصل الأردني بجدة يزور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي يلتقي منسوبي غرفة الشرقية

الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي يلتقي منسوبي غرفة الشرقية

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما

أبرز المواد

نائب أمير جازان يلتقي رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية

نائب أمير جازان يلتقي رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية
http://almnatiq.net/?p=1017115
جــازان- فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالله المرشد والوفد المرافق من أعضاء اللجنة بحضور أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري..

وأكد سمو نائب أمير جازان ، أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات التي سيكون لها المردود الكبير على الجوانب العقارية والاشتراطات ودراسة الاحتياجات مؤكداً على الاهتمام بالمنشآت العقارية وما تقدمه من برامج تنعكس على النشاط العقاري كبرنامج إيجاز.
كما استمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، لشرح مفصل من رئيس اللجنة حول أعمالها وقيامها بإنشاء عدد من اللجان المشتركة مع عدد من الجهات وإشراك القطاع الخاص في التنمية والاستفادة من التجارب لضخ المزيد من الاستثمار في منطقة جازان من خلال التنسيق مع الأمانة والغرفة التجارية لجلب المستثمر لدراسة التحديات العقارية واقتراح الحلول المناسبة وبحثها مع الجهات المعنية لدفع الاستثمار ودعم عجلة التنمية العمرانية بالمنطقة .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ووكيل إمارة جازان للتنمية الدكتور عيسى البناوي.

روابط ذات صلة

إمارة جازان تنعى محافظ ضمد الغامدي وتواسي أسرته

إمارة جازان تنعى محافظ ضمد الغامدي وتواسي أسرته
مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد

مياه جازان: طبقنا مبادرة الضخ المستمر لمحافظة جزر فرسان لخدمة 23 ألف مستفيد
محافظ العارضة يزور جمعية البر ويطلع على منتجات المتدربات في مشروع “تساند”

محافظ العارضة يزور جمعية البر ويطلع على منتجات المتدربات في مشروع “تساند”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*