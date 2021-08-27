“نادرة وخفيفة”.. دراسة تربط بين لقاحات كورونا والتهاب عضلة القلب

المناطق - وكالات

أكدت دراسة جديدة، الأربعاء، ما رصده خبراء صحيون في الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ أشهر من أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

يقدم البحث الذي يستند إلى السجلات الصحية الإلكترونية لحوالي مليوني شخص ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر، نظرة شاملة على الأعراض السلبية المختلفة بعد التطعيم والإصابة بفيروس كورونا.

على الرغم من أن الدراسة لم تفصل مخاطر التهاب عضلة القلب حسب العمر أو الجنس، إلا أن متوسط عمر الأشخاص الذين ظهرت عليهم هذه الحالات بعد التطعيم كان 25 عاما، بحسب الدراسة التي أشارت إلى أن 19 من الـ21 حالة التي تم رصدها كانوا من الذكور.

بالإضافة إلى التهاب عضلة القلب، ارتبط لقاح فايزر أيضا بزيادة خطر الإصابة بتضخم الغدد الليمفاوية والتهاب الزائدة الدودية والقوباء المنطقية، على الرغم من أن الآثار الجانبية الثلاثة ظلت غير شائعة في الدراسة.