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القنصل الأردني بجدة يزور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

القنصل الأردني بجدة يزور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

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القنصل الأردني بجدة يزور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

القنصل الأردني بجدة يزور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=1017138
المناطق_واس

زار القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في جدة المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي جعفر محمد جعفر، اليوم، اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”.
واستعرض مدير عام “يونا ” المكلّف محمد بن عبدربه اليامي, رؤية اتحاد “يونا” المستقبلية، ودوره كمنصة إعلامية رئيسة للدول الأعضاء، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية الإعلامية من خلال ممثلي وكالات الأنباء الوطنية الرسمية، إلى جانب تقديم عدد من الدورات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة التي تتمحور حول التغطية الإعلامية .
وثمّن القنصل الأردني في ختام الزيارة دور الاتحاد في توثيق العلاقات الإعلامية الدولية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز الصلات المهنية بين العاملين في المجال الإعلامي، مؤكداً الحرص على تقديم الدعم اللازم للاتحاد من أجل القيام بدوره في المجال الإعلامي والثقافي.

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