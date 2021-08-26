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«الصحة»: 290 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

«الصحة»: 290 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة
http://almnatiq.net/?p=1017141
المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وأوصت وزارة الصحة الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وجددت وزارة الصحة التذكير بأنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من تلقى لقاح لكورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع من تاريخ تلقي الجرعة الأولى.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه يمكن تلقي اللقاح بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة بكورونا، أما في حال ثبوت الإصابة بالفيروس فإنه يمكن الحصول على اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

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