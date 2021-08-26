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اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق محلًا مخالفًا وتضبط 100 بدلة عسكرية و300 قطعة من الرتب والشعارات المخالفة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق محلًا مخالفًا وتضبط 100 بدلة عسكرية و300 قطعة من الرتب والشعارات المخالفة

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اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق محلًا مخالفًا وتضبط 100 بدلة عسكرية و300 قطعة من الرتب والشعارات المخالفة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق محلًا مخالفًا وتضبط 100 بدلة عسكرية و300 قطعة من الرتب والشعارات المخالفة
http://almnatiq.net/?p=1017144
المناطق_واس

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلًا مخالفًا لتفصيل الملابس العسكرية، كما ضبطت (100) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما ضُبط اثنان من مجهولي الهوية، وسلم المخالفون للدوريات الأمنية.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، و وزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
وجاءت الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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