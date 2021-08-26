استقبال الأمير خالد الفيصل لأعضاء مجلس ادارة جمعية انجاب

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة جمعية “إنجاب” الخيرية أحمد الحمدان يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن دور الجمعية والتي تستهدف مساعدة المتأخرين في إنجاب الأطفال، عبر تقديم حزمة من الخدمات مثل تغطية تكاليف العلاج في المراكز المتخصصة، وتقديم خدمات استشارية نفسية واجتماعية وأسرية في مجال تأخر الإنجاب.