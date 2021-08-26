بلدية بيشة تصادر أكثر من ٧٠ مستحضرا تجميليا خلال أسبوع

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http://almnatiq.net/?p=1017152
المناطق_عسير

رصد القسم النسائي في بلدية بيشة خلال جولاته الرقابية خلال أسبوع ، عدة ملاحظات على عدد من المنشآت النسائية الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة، حيث أسفرت تلك الجولات ضبط ومصادرة كميات من المواد ومستحضرات التجميل والعطورمجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كما تم إنذار عدد من المنشآت الغير ملتزمة باشتراطات الصحة البيئة. .
وقد تمثلت المخالفات التي تم رصدها على تلك المنشآت في سوء نظافة الادوات المستخدمة وغير مطابقة للشروط والمواصفات للأدوات المستخدمة , إضافة الى سوء ضافة المحل , أما فيما يخص المشاغل فقد تم رصد عدة مخالفات في الأدوات المستخدمة في عملية التزيين وسوء نظافة المحل وعدم تعقيم و تغليف فرش الشعر الى حين استخدامها مع توفير الاستخدام الواحد للأدوات المستخدمة
وتؤكد البلدية على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية وفقاً للأنظمة والتعليمات, والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة وطرق حفظها وتخزينها بالطريقة السليمة وأن البلدية لن تتهاون في ملاحقة المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية.

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