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أمانة عسير تعالج 96 الف متراً طولياً للطرق و 70 الف م2 للأرصفة المتهالكة خلال 30 يوما
http://almnatiq.net/?p=1017155
المناطق_عسير

تواصل أمانة منطقة عسير و بلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وتضمنت تلك الأعمال معالجة أكثر من 96,333 ألف م . ط للدهانات والعلامات المرورية و الخطوط الأرضية خلال 30 يوما ، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق وذلك من خلال معالجة نحو 87,404 الف م2 لحفر الشوارع و التشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن .
و تم صيانة التجهيزات الداخلية لـ 4,222 عامود إنارة و فانوس و اصلاح الأرصفة المتهالكة و التي بلغ حجمها 70,540 ألف م2 ، و إزالة و تحسين 6,046 من الحواجز الخرسانية و رفع ما يقارب 112,882م3 من مخلفات البناء و الهدم علاوة على معالجة ما يتجاوز 5,786م2 من الكتابات المشوهة على الجدران و رفع 412 مركبة تالفة و معالجة 4,263 حاوية نفايات .
وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الشهر الماضي هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري .

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