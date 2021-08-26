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أمانة الحدود الشمالية تستقبل 1000 بلاغ عن التشوه البصري عبر حملة صور وأرسل

أمانة الحدود الشمالية تستقبل 1000 بلاغ عن التشوه البصري عبر حملة صور وأرسل

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أمانة الحدود الشمالية تستقبل 1000 بلاغ عن التشوه البصري عبر حملة صور وأرسل

أمانة الحدود الشمالية تستقبل 1000 بلاغ عن التشوه البصري عبر حملة صور وأرسل
http://almnatiq.net/?p=1017161
المناطق_عرعر

استقبلت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها أكثر من 1000 بلاغ خلال الـ10 أيام الماضية تتعلق بالتشوه البصري عبر تطبيق بلدي من خلال حملة صور وأرسل التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان موخراً.

وأضحت أمانة المنطقة أن المعالجة شملت إزالة ١٢٩١ من حواجز الحفريات المشوهة، ورفع ١٤٩١٤ مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، وإزالة ٣٠٥ أمتار مربعة من الكتابات المشوهة على الجدارن، ومعالجة دهان ٧١٠ أمتار طولية من الأرصفة، ومعالجة ٤٩٦٠ مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح ومعالجة ١٤٥٨ عمود إنارة، ومعالجة ٦٩١٢ مترا طوليا من الأرصفة المتهالكة, لافتة النظر إلى مواصلتها لمعالجة البلاغات الواردة ضمن حملة صور وأرسل التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي, منوهة بأن خدمة صور وأرسل تتم عن طريق تطبيق بلدي الذي يمكن تحميله على مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: http://bit.ly/38YI5nS .

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