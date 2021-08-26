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إدارة تعليم الجوف تستكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

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إدارة تعليم الجوف تستكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

إدارة تعليم الجوف تستكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=1017165
المناطق_الجوف

استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف استعداداتها لاستقبال أكثر من 42 ألف طالب وطالبة في 195 مدرسة متوسطة وثانوية “حضورياً” يوم الأحد المقبل، وأكثر من 55 ألف طالب وطالبة في 240 مدرسة ابتدائية وروضة “عن بعد”.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي إن الإدارة تابعت توفير المقررات الدراسية وترحيلها إلى المدارس، مع الاهتمام بالصحة العامة والوقائية من فايروس كورونا للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وكشف تقرير الاستعداد للعام الدراسي 1443هـ عن تجهيز 14 مركزاً للتطعيم بالمدارس ضد فايروس كورونا، وعن توفير 999 جهاز لقياس الحرارة، وتوفير 7652 كمام للوقاية من فايروس كورونا.

كما خُصص لبرامج وخطط الصيانة والنظافة والتشغيل بالمدارس بأكثر من 71 مليون ريال، إلى جانب التجهيزات المدرسية والمباني والمشاريع والأمن والسلامة المدرسية والنقل المدرسي والتطوير المهني للمعلمين والمعلمات، كما جهزت الإدارة المدارس بعدد 3960 مقعد وطاولة مدرسية، وتركيب 1090 كاميرا في 260 مدرسة، والتوسع في مدارس الطفولة المبكرة والتي بلغ عددها هذا العام 42 مدرسة للطفولة المبكرة.

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