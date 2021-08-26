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أمانة الجوف تزيل 759 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم لمعالجة التشوه البصري

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أمانة الجوف تزيل 759 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم لمعالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تزيل 759 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم لمعالجة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=1017172
المناطق_الجوف

أزالت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال شهر 759150 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم في مدن المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن إزالة المخلفات تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لمعالجة كافة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين جودة الحياة وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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