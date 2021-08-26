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ولي العهد يبعث رسالة خطية لنائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت

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ولي العهد يبعث رسالة خطية لنائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت

ولي العهد يبعث رسالة خطية لنائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت
http://almnatiq.net/?p=1017178

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، رسالة خطية، إلى الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت له.

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